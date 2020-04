Stiri pe aceeasi tema

- Andrei a revenit in țara pentru ca mama sa a suferit in urma cu cateva zile un accident vascular cerebral. De loc din Arad, de 10 ani, Andrei – in varsta de 35 de ani - muncește și locuiește la Londra. Joi dupa masa a fost anunțat de catre o vecina de mamei sale ca cea care i-a dat viața a fost transportata…

- Oamenii si-au pierdut rabdarea. Daca si nemtii si-au pierdut rabdarea si ies in strada sa protesteze impotriva masurilor de protectie impotriva coronavirusului ce sa mai asteptam din partea romilor? Prin simpla obligatie de a sta inchisi in case oamenii simt ca lumea intreaga s-a transformat intr-o…

- Chinezii dau vești TERIBILE! Vezi cat rezista, de fapt, VIRUSUL pe MAȘTI Cercetatorii spulbera un nou mit legat de coronavirus. Oamenii de știința de la Universitatea din Hong Kong au stabilit ca virusul de la Wuhan, sau pur și simplu coronavirusul care face ravagii in lume, poate rezista pe o masca…

- In varsta de 33 de ani, un roman stabilit la Roma a jefuit-o pe actrița Gina Lollobrigida, 92 de ani. Barbatul a fost reținut de catre oamenii legii din Italia.Romanul a fost prins din intamplare de polițiștii italieni, dupa un apel al iubitei sale care l-a acuzat ca a dezvoltat un comportament violent…

- Profesorul Peter Piot, director al Școlii de Igiena și Medicina Tropicala din Londra, afirma ca noul coronavirus se poate transmite doar prin vorbire și ca, din punct de vedere al raspandirii, este mai periculos decat alte virusuri.”Ebola necesita o apropiere foarte stransa pentru a se transmite.…

- Una dintre persoanele diagnosticate cu coronavirus in Marea Britanie a participat la o conferința, langa Parlamentul de la Londra, in urma cu o saptamana, la eveniment fiind invitați 250 de delegați, printre care și membri ai guvernului, relateaza skynews . Pacientul, a carei identitate nu a fost facuta…

- Autorul atacurilor de ieri de la Londra este un tanar de 20 de ani, eliberat recent din inchisoare. Suspectul, inarmat cu o maceta a injunghiat trei oameni in plina strada.Acesta era monitorizat de politisti in momentul comiterii crimelor.

- Un migrant vietnamez a fost inchis intr-o uriasa fabrica de canabis de membrii unei retele de trafic de drougri. A fost salvat intamplator, dupa ce politistii au luat cu asalt fabrica, doua luni mai tarziu, scriu jurnalistii de la Metro.Quang Van Ho a sosit in Marea Britanie si cauta de lucru. A fost…