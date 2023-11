Stiri pe aceeasi tema

- "Five Nights at Freddy's" s-a prabusit la box office-ul nord-american, dar a reusit totusi sa iasa pe primul loc. Succesul de toamna al celor de la Universal si Blumhouse a adunat 19,4 milioane de dolari in a doua saptamana, ceea ce a dus la o scadere masiva de 76% fata de debut, potrivit Variety.Adaptarea…

- Sambata seara, la Cinema Timiș a rulat comedia romaneasca „Nunta pe bani”. Au fost 96 de minute de umor, presarat cu scene romantice și momente provocatoare, urmate de o sesiune de meet & greet cu o parte dintre actori.

- Actorul și comediantul Adam Sandler (Hotel Transilvania, Nunta cu cantec) provoaca hohote de ras in aceasta comedie muzicala despre maturizare și despre ultimul an de școala primara vazut prin ochii unui animal de companie. Leo, o șoparla de 74 de ani, traiește de decenii in aceeași sala de clasa din…

- Cel mai nou film al lui Mircea Bravo, realizat impreuna cu Cristian Ilișuan, le-a adus o surpriza bucureștenilor care circula cu transportul in comun. Influencerul și actrița Alexandra Spatarelu au incins o hora in vehiculele de pe linia 301 pentru a promova Nunta pe bani .

- Mircea Bravo s-a casatorit anul trecut, iar la scurt timp de la propria nunta a inceput filmarile pentru cel de-al doilea lungmetraj al lui – Nunta pe bani.Cu ceva experiența de la evenimentul personal, Mircea Bravo a știut ce inseamna pregatirea unei nunți, emoțiile de dinainte, haosul și provocarile,…

- Mircea Bravo are 34 de ani. A terminat Dreptul, fapt care l-a ajutat sa „judece” bine ce are de gand sa faca de atunci incoace. Acum 10 ani a inceput cu glumițe și prank-uri (farse – na.), ulterior dezvoltandu-le in scheciuri umoristice care implicau și actori profesioniști. L-a ajutat și tanti Lenuța…

- Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Ellie White și Doru Tinca s-au casatorit dupa 16 ani de relație Continue reading Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Ellie White și Doru Tinca s-au casatorit dupa 16 ani de relație at Tabu.

- Caravana TIFF Unlimited ajunge la Bistrița, la inceputul lunii septembrie. Dintre cele șapte ecranizari, una il are ca protagonist pe Tibi Ușeriu. Cel mai mare festival de film din Romania, TIFF Unlimited ajunge la Bistrița. Primele zile ale lunii septembrie vin cu ecranizarea a șapte povești. Astfel,…