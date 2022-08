Stiri pe aceeasi tema

- Fiul unui primar dintr-o comuna suceveana este acuzat ca și-ar fi branșat ilegal la rețeaua de electricitate sediul firmei, printr-un punct de alimentare legat direct de primaria condusa de tatal sau, scrie Monitorul de Suceava . Un dosar penal coordonat de un procuror din cadrul Parchetului de pe…

- Un dosar penal coordonat de un procuror din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava a dus la efectuarea de percheziții, vineri dimineața, la o firma cu sediul in satul Mihoveni, comuna Șcheia.Anchetatorii au date ca firma era branșata ilegal la rețeaua de curent electric, in urma unei ...

- Zece persoane din satul bistritean Pinticu, comuna Teaca, vor fi cercetate penal dupa ce, in timpul unui flagrant, s-a descoperit ca acestea erau racordate ilegal la reteaua de energie electrica, potrivit buletinului de presa remis vineri de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, potrivit…

- Mitropolia Olteniei este in vizorul poliției din Craiova dupa ce oamenii legii au primit o sesizare in legatura cu furtul de energie electrica. Un imobil care aparține Arhiepiscopiei ar fi branșat ilegal la rețeaua de energie electrica.

- Politistii din cadrul Secției 1 Poliție Craiova au fost sesizati, vineri, in jurul pranzului, de catre un barbat, inspector in cadrul Distribuție Oltenia, cu privire la faptul ca, la un imobil de pe strada Mitropolit Firmilian, din Craiova, ar fi fost depistat un branșament ilegal la rețeaua de energie…

- Mai multe femei din județele Suceava, Neamț, Iași și Botoșani au fost trimise in judecata pentru ca ar fi beneficiat ilegal de indemnizații de creștere a copilului, potrivit unui comunicat transmis de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava, noteaza News.ro . Cele 28 de femei sunt acuzate…

- Mai multe femei din judetele Suceava, Neamt, Iasi si Botosani au fost trimise in judecata de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava dupa ce ar fi obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului, se arata intr-un comunicat de presa transmis de procurori. Potrivit acestora,…

- Nu mai puțin de 28 de femei au fost trimis in judecata, in stare de libertate, de procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Suceava. Acestea vor trebui sa raspunda pentru infracțiunile de inselaciune, uz de fals (inscrisuri sub semnatura privata și inscrisuri oficiale), participație…