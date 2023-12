Stiri pe aceeasi tema

- Hamas le-a administrat tranchilizante unora dintre ostaticii israelieni inainte de a-i elibera ”pentru a-i face sa para fericiti” si mai relaxati, a declarat marti un oficial al Ministerului Sanatatii israelian in fata unei comisii din Knesset. Hagar Mizrahi, seful diviziei medicale in Ministerul israelian…

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- O cunoscuta actrița rusa, Polina Menșih (40 de ani), și-a pierdut viața in timpul unui spectacol in regiunea Donețk, ocupata de armata rusa. Artista a murit ca urmare a bombardamentelor ucrainene care au vizat satul Kumahovo, in timpul unui concert voluntar pentru soldații ruși. Vestea morții lui Menșih…

- Antonio Guterres, secretarul-general al ONU, a atras atenția ca situația din Gaza este ”mai mult decat o criza umanitara, este o criza a umanitații”, adaugand ca teritoriul palestinian devine ”un cimitir pentru copii”. ”Partile in conflict si comunitatea internationala se confrunta cu o responsabilitate…

- Un caine de atac antrenat de armata israeliana ataca intr-un tunel luptatori din organizația islamista Hamas și ii scoate din lupta. Acesta este comentariul care insoțește filmul postat pe rețeaua X (Twitter) de Ofir Gendelman, purtator de cuvant al guvernului israelian pentru publicul de limba araba.…

- Ariel Riech, un tanar soldat israelian, a devenit o figura centrala in tragica confruntare cu organizația Hamas. Cu rude in Romania, Ariel era cunoscut ca fiind un tanar dedicat și plin de viața.

- Matthew Perry, indragitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing in ”Friends”, a murit, relateaza CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit dupa ce s-ar fi inecat accidental, sambata, la locuinta sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citeaza surse din politie. Nu exista suspiciuni privind…

- Un purtator de cuvant al armatei israeliene a parut in aceasta dimineața sa confirme informații conform carora militanții Hamas au decapitat bebeluși pe fondul atacurilor lor nemiloase din acest weekend, in care sute de civili israelieni au fost uciși in casele lor, potrivit DailyMail. #WATCH | On the…