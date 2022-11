Fiul șefului Poliției Locale Agigea, omorât în urma unei partide de vânătoare în Vrancea Tanarul de 36 de ani care a fost impușcat mortal, in abdomen, sambata, la o partida de vanatoare in Vrancea, era fiul șefului Poliției Locale din Agigea, județul Constanța, Traian Bureța. Inițial, poliția a spus ca acesta s-ar fi impușcat accidental, dupa care a revenit. In prezent, Poliția Vrancea face cercetari pentru nu mai puțin de patru infracțiuni. „Din verificarile efectuate pana in prezent rezulta ca unul dintre participanții la activitate l-ar fi impușcat accidental pe barbatul in cauza. Cercetarile sunt continuate sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa, nerespectarea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

