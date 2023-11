Stiri pe aceeasi tema

- Mirko Vucinic (40 de ani), fostul atacant ce a trecut pe la Juventus și AS Roma, a fost gasit vinovat de un tribunal din Lecce, pentru ca n-a declarat la Fiscul italian o suma de 13,5 milioane de euro, care i-a fost confiscata de autoritați. Sentința este cu suspendare și va fi contestata de avocatul…

- Magistrații Curții de Apel București au decis, miercuri, condamnarea lui Mario Iorgulescu la 13 ani și 8 luni de inchisoare in dosarul accidentului din 2019, in urma caruia un om a murit. Decizia este definitiva. In prima instanța, Mario Iorgulescu a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare,…

- Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv, miercuri, de Curtea de Apel București, la 13 ani și 8 luni de inchisoare pentru ca a ucis un tanar dupa ce s-a urcat drogat și beat la volan. Mario Iorgulescu va trebui sa execute pedeapsa, daca va fi extradat din Italia, acolo unde se afla internat intr-o…

- Instanța suprema a confirmat retragerea Ordinului „Steaua Romaniei” lui Laszlo Tokes. Decizia este definitiva. Inalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondata, cererea lui Laszlo Tokes de anulare a decretului semnat de președintele Romaniei prin care i-a fost retras Ordinul Național „Steaua…

- Fostul international Danut Lupu, condamnat la sapte luni de inchisoare pentru ca a condus fara permis, revenit in tara duminica dupa-amiaza. Fostul mare fotbalist Danuț Lupu a fost preluat de politisti de la Aeroportul Otopeni si dus la penitenciar. Lupu a fost condamnat, in apel, la inchisoare pentru…

- Fostul fotbalist Danut Lupu a fost condamnat definitiv, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 7 luni si 10 zile de inchisoare cu executare, dupa ce a fost prins conducand fara permis. Danut Lupu figureaza deja pe lista persoanelor urmarite, pe site-ul Politiei Romane. „Impotriva celui in cauza, Judecatoria…

- In cauza s a dispus trimiterea in judecata a inculpatilor: Ion Iliescu ndash; fost presedinte al Romaniei, Gelu Voican Voiculescu ndash; fost viceprim ministru al Guvernului Romaniei si Iosif Rus ndash; general rtr. ndash; fost sef al Aviatiei Militare. Precizam ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta,…

- Iskandarani a fugit din țara in 2014 și se ascunde cel mai probabil in Liban, dupa ce a fost condamnat la 5 ani de inchisoare. Zaher Iskandarani are o contestație la executare pr rolul Tribunalului București, care va fi dezbatuta miercuri, 27 septembrie. Afaceristul libanez a caștigat un proces cu același…