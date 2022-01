Stiri pe aceeasi tema

- Instantele de judecata au respins o cerere de revizuire formulata de un barbat din comuna Farcaș, condamnat defintiv la doi ani și cinci luni de inchisoare pentru trafic de droguri. Inculpatul a fost acuzat de procurorii DIICOT ca, in noiembrie 2019, a cultivat canabis in doua imobile din Farcaș și…

- Celebrul interlop Sile Camataru poate petrece Craciunul puțin mai fericit. Instanța de judecata a decis in cazul fiului acestuia, Dani Balint, anularea masurii controlului judiciar. Cu alte cuvinte Dani Balint poate sa petreaca Sarbatorile de iarna liber. Dani Balint are liber de magistrați Fiul celebrului…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus achitarea unei functionare din cadrul SPCRPCIV Olt la data faptelor. Anchetatorii au sustinut ca femeia a primit mita de la doua persoane pentru inmatricularea autoturismelor fara a respecta programarea pe baza bonurilor de ordine. Initial, la Tribunalul…

- Fostul senator Dan Sova a fost condamnat, miercuri, de Curtea de Apel Bucuresti la patru inchisoare cu executare pentru trafic de influenta in dosarul „CET Govora”. Decizia nu este definitiva și poate fi atacata cu apel, potrivit Agerpres.De asemenea, fostul director al CET Govora Mihai Balan a primit…

- Noul președinte – director general al Societații Romane de Radio (SRR), Razvan Ioan Dinca, susținut de PSD, a fost salvat de condamnarea la 6 ani de inchisoare cu executare primita in 2017 in dosarul Operei Romane: pe de-o parte, de faptul ca abuzul in serviciu prin incalcarea de legislație secundara…

- Judecatorii au refuzat sa audieze apelurile VW si ale furnizorului german de masini Robert Bosch cu privire la o hotarare a unei instante inferioare care permite comitatului Hillsborough din Florida si comitatului Salt Lake din Utah sa caute sa traga companiile la raspundere in temeiul legilor si reglementarilor…

- Pentru detenția ilegala de 30 de zile, o femeie din Republica Moldova a fost despagubita cu 35 300 lei. La data de 27 octombrie 2021, Judecatoria Chișinau, sediul Centru a admis parțial acțiunea civila a reclamantei și a constatat incalcarea dreptului la libertate a acesteia timp de 30 zile. Instanța…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelul formulat de un barbat de 31 de ani, condamnat la 5 ani si 5 luni de inchisoare pentru trafic de droguri de mare risc. Pe langa pedeapsa cu inchisoarea, instanta a dispus confiscarea drogurilor si a doua autoturisme, printre care un Porsche Panamera.…