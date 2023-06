Stiri pe aceeasi tema

- Iubitul Elenei Udrea a fost condamnat, la inceputul acestei saptamani, de magistrații Judecatoriei Buftea, dupa ce, fostul manechin ar fi incalcat legea pe teritoriul Austriei. In cazul in care sentința va ramane definitiva, Adrian Alexandrov va fi bun de plata.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin a declarat ca nu vede necesar sa impuna o lege marțiala pe intreg teritoriul Rusiei, deși unele probleme trebuie inca tratate intr-un mod mai detaliat și mai amanunțit, noteaza agenția rusa de stat TASS . ”In general, introducerea unui fel de regim special sau de…

- Greva profesorilor 2023: Cadrele didactice ar putea avea probleme cu vechimea in munca. Legea, modificata prin OUG Greva profesorilor 2023: Cadrele didactice ar putea avea probleme cu vechimea in munca. Legea, modificata prin OUG In urma adoptarii unei ordonanțe de urgența, care a fost deja publicata…

- Liderul AUR, George Simion, a anunțat ca deputatul Calin Balabaștiuc va fi exclus din partid pentru ca nu a fost prezent la votul privind la Legea privind organizarea activitatii de prevenire a separarii copilului de familie.”Legea a fost depusa la dispoziția Secretariatului General la terminarea…

- Rectorii care sunt in funcție la intrarea in vigoare a noii legi a Educației pot sa mai stea inca un deceniu la conducerea universitaților. Cel puțin așa au decis deputații din Comisa pentru invațamant care au terminat de dezbatut legea invațamantului superior.

- Incepind cu 1 ianuarie 2024 in legislația fiscala naționala va fi aplicat conceptul prețurilor de transfer. Reamintim ca, prin Legea nr.356/2022 cu privire la modificarea unor acte normative (politica fiscala și vamala pentru anul 2023), a fost completat Codul fiscal cu un capitol nou – Capitolul 112:…

- ”Exact aceste probleme le intampina (constructorii – n.r.): descarcari arheologice, gropi de imprumut, ceea ce ma duce cu gandul, daca vorbim de gropile de imprumut, ca lucrurile trebuie reglate de catre CNAIR, in sensul de a cere anumite clarificari celor care au facut proiectele tehnice si studiile…