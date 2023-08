Stiri pe aceeasi tema

- Ratingul de credit al guvernului american a fost retrogradat, ca urmare a ingrijorarilor legate de starea finantelor tarii si de gradul de indatorare al acesteia, transmite BBC.Fitch, una dintre cele trei mari agentii independente care evalueaza solvabilitatea, a retrogradat ratingul de la AAA la…

- Statele Unite si China au „obligatia” de a-si gestiona relatia in mod responsabil, in ciuda „dezacordurilor importante” dintre ele, a declarat, duminica, la Beijing, secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen. Ea spune ca sancțiunile impuse de SUA Chinei sunt motivate de rațiuni de securitate…

- Directorul CIA, William Burns, a afirmat ca nemultumirea in Rusia fata de razboiul din Ucraina este o oportunitate unica intr-o generatie pentru a recruta spioni, pe care agentia sa nu o lasa sa se iroseasca.‘Nemultumirea fata de razboi va continua sa macine conducerea rusa pe sub dieta constanta de…

- Imaginile martorilor oculari au inregistrat o furtuna puternica ce a adus rauri de grindina luni (12 iunie), in orașul Boulder, Colorado, potrivit Reuters. Se așteapta vreme severa pentru Front Range și campiile de est pana luni seara. Grindina s-a acumulat pe strazi lasand in urma o patura alba care…

- Joe Biden si liderul republican al Camerei Reprezentantilor din SUA, Kevin McCarthy, au ajuns la un acord de principiu privind evitarea incapacitatii de plata, relateaza agenția Reuters, preluata de News.ro, și France Presse, citata de Agepres.Joe Biden si Kevin McCarthy au vorbit la telefon timp de…

- Presedintele american, Joe Biden, se intalneste cu lideri din Congres, in efortul de a depasi blocajul pe seama plafonului indatorarii Statelor Unite, informeaza Rador.Secretarul Trezoreriei, Janet Yellen, a avertizat ca, in cazul in care nu se va conveni ridicarea limitei de 31,4 trilioane de dolari…

- Noul plan de asistenta are rolul de a reafirma "sustinerea constanta pentru Ucraina, inclusiv pentru consolidarea apararii antiaeriene si pentru acoperirea necesitatilor privind munitie de artilerie. Acest pachet, care totalizeaza 1,2 miliarde de dolari, este acordat prin intermediul Initiativei de…