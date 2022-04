Stiri pe aceeasi tema

- Nicio țara nu a reușit sa indeplineasca standardul de calitate a aerului al Organizației Mondiale a Sanatații (OMS) in 2021. Smogul a revenit chiar și in unele regiuni dupa o scadere legata de criza de sanatate. OMS recomanda ca valorile medii anuale ale particulelor mici și periculoase din aer, cunoscute…

- Agentia internationala de rating Fitch a retrogradat ratingurile pe termen lung ale 31 de banci rusesti si, de asemenea, le-a scos din lista Rating Watch (evaluare in curs de revizuire) cu o perspectiva negativa, potrivit site- ului Fitch miercuri.

- Statele membre UE urmeaza sa adopte noi sanctiuni impotriva companiilor petroliere rusesti Rosneft, Transneft si Gazprom Neft, dar vor continua sa cumpere petrol de la ele, a declarat luni pentru Reuters o sursa europeana, citeaza Agerpres.

- Agentia internationala de rating Fitch a retrogradat vineri ratingurile a 11 companii energetice rusesti. Printre acestea se numara Inter RAO, Atomenergoprom, RusHydro, Mosenergo, Enel Rusia si EN+, potrivit site-ului Fitch.De asemenea, agentia a revizuit ratingurile cu posibilitatea de downgrade.

- Rusia si-a inchis spatiul aerian pentru companiile aeriene din 36 de tari, inclusiv toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, ca raspuns la sanctiunile legate de Ucraina care vizeaza sectorul sau aviatic. Unele dintre tarile vizate de interdictie fusesera deja identificate, in timp ce altele…

- Presedintele Senastului, liderul liberal Florin Citu a cerut, joi, ministerului Finantelor Publice o analiza in detaliu a tuturor companiilor cu actionariat rus, pentru a vedea daca exista persoane aflate pe lista de sanctiuni a Uniunii Europene, precum si daca aceste companii primesc ajutor de stat.…

- La Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” Timisoara a sosit primul transport de tablete antivirale destinate tratarii pacientilor cu COVID-19. Este vorba despre 24.000 de comprimate ce au ca substanta activa Molnupiravirul. „Medicamentele au fost achizitionate de catre Ministerul Sanatatii…

- Government on Thursday approved a memorandum by which the Prime Minister Chancellery becomes an institution in charge with the making operational in Bucharest the European Cybersecurity Competence Centre (ECCC) and the coordination of the GLI-CYBER inter-institutional working group, Agerpres reports.…