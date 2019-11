Stiri pe aceeasi tema

- Tarom va inspecta avioanele Boeing 737-700 in mai 2020, inainte de acumularea a 1.000 de aterizari, iar pentru aeronavele Boeing 737-800 inspectiile vor fi realizate peste 7 - 10 ani, a declarat pentru MEDIAFAX, Radu Dragomir, seful diviziei de mentenanta si inginerie a companiei Tarom.Citește…

- Un bloc din Timișoara a fost evacuat miercuri-noapte pentru a doua oara, la cateva ore dupa ce autoritațile le-au permis oamenilor sa revina in locuințele lor. Blocul fusese evacuat marți, dupa ce autoritațile au aflat ca firma de deratizare a carui patron a fost arestat preventiv folosise aceleași…

- Qantas a retras din serviciu trei dintre avioanele sale Boeing 737 dupa ce a descoperit fisuri, dar compania aeriana a precizat ca nu va reține la sol toate avioanele de acest tip pe care le deține, scrie Guardian. Trei astfel de aeronave au fost afectate de fisuri la structura dintre aripa…

- Sase romani au fost grav raniti in urma unui accident rutier produs in Hamburg. Autoritatile spun ca accidentul s-a produs in timpul unei curse ilegale cu masini de lux, conform Antena3. Doua autoturisme s-ar fi intrecut pe o artera principala din Hamburg, iar in urma unor manevre periculoase, s-au…

- Procurorul sef al DIICOT, Felix Banila, a declarat vineri ca pe data de 7 august a fost emis un ordin european de ancheta catre autoritatile judiciare din Italia, pentru obtinerea informatiilor necesare privind cazul Caracal. “In vederea lamuririi cauzei sub toate aspectele si pentru a stabili intregul…

- Apar noi date infricoșatoare in ancheta de la Caracal. Cercetarile efectuate in casa groazei au scos la iveala nu mai puțin de 40 de peste de sange descoperite de anchetatori in diferite locuri. O parte dintre acestea, descoperite pe patul suspectului Gheorghe Dinca, aparțin Luizei Melencu, fata de…