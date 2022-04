Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 28 februarie – 7 martie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a organizat o misiune economica in Emiratele Arabe Unite de vizitare a Expoziției Mondiale Dubai, unul dintre cele mai mari evenimente din lume. In cadrul acestei misiuni economice, delegația timișeana a participat…

- Premiera in Romania, la Timișoara. Dupa 16 ani in care Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș a fost condusa de omul de afaceri Georgica Cornu, funcția a fost preluata acum de Florica Chirița, care devine astfel prima femeie din țara care conduce o camera de comerț. Cu o cariera de peste 30…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș are un nou președinte. Florica Chirița, directorul general al organizației oamenilor de afaceri, a fost aleasa in funcția suprema de catre adunarea generala, fiind prima femeie care va conduce o camera de comerț. Florica Chirița lucreaza an cadrul CCIAT…

- Firmele timișene vor avea posibilitatea de a participa la un forum de afaceri online in domeniul agriculturii, organizat de Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș in parteneriat cu ambasada statului Israel la București. Acesta va avea loc la sfarșitul lunii martie și fi axat pe soluții moderne…

- Cu sprijinul biroului economic și comercial al ambasadei Republicii Elene la București și al „Helexpo” Salonic, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș invita firmele timișene sa participe, in calitate de vizitatori, la targurile internaționale pentru industria alimentara „Artozyma” și „Detrop…

- București, 11 ianuarie 2022: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR), impreuna cu Secția Comerciala a Ambasadei S.U.A. la București, a organizat, in data 11 ianuarie, conferința „Cele mai bune practici anticorupție din S.U.A. – educație și prevenire”, eveniment ce a avut ca subiect central corupția…

- Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș, cu sprijinul Ambasadei Republicii Elene la București – Biroul Economic și Comercial și a Helexpo Salonic invita firmele timișene sa participe in calitate de vizitatori la Targurile Internaționale pentru Industria Alimentara Artozyma și Detrop Boutique,…

- București, 10 ianuarie 2022: Camera de Comerț și Industrie a Romaniei (CCIR) a semnat, ieri, 10 ianuarie, un Memorandum de Ințelegere cu Federația Camerelor de Comerț și Industrie din Pakistan, in vederea consolidarii relațiilor de afaceri și dezvoltarea cooperarii economice dintre cele doua state.