Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Alianta Nord-Atlantica si Uniunea Europeana au reafirmat, marti, condamnarea vehementa a invaziei militare ruse in Ucraina si intentioneaza sa contracareze riscurile de securitate generate de Rusia si „provocarile” Chinei. „In momentul de fata, ne confruntam cu cea mai grava amenintare la adresa…

- In data de 16 decembrie 2022 Rusia a lansat al noualea val de rachete contra infrastructurii energetice ucrainene, ținta principala fiind, de data aceasta, capitala Kiev. Ca și in celelalte randuri, rachetele au fost lansate de pe navele flotei Marii Negre, de pe navele flotei Marii Caspice și de…

- Uniunea Europeana incearca, in sfarșit, sa loveasca Rusia acolo unde o doare – veniturile din petrol ale Moscovei. Dar europenii trebuie sa aiba grija sa nu se raneasca pe ei inșiși, și o economie globala fragila, in acest proces. Luni intra in vigoare o interdicție privind importul de țiței (petrol…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant ”foarte sincer” al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse și Agerpres . In vizita in Australia,…

- Un razboi care, dupa calculele leadership-ului rus, dar și al unor oficiali occidentali, ar fi trebuit sa dureze cateva zile, a intrat in a 10-a luna. Declanșand un razboi-fulger care ar fi trebuit sa-i asigure controlul asupra intregii Ucraine, armata rusa a suferit un eșec pe cat de usturator, pe…

- Seful gruparii paramilitare ruse de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, anunta ca "un fost general" din cadrul Corpului Puscasilor Marini americani face parte din aceasta armata privata ai carei recruti lupta in Razboiul rus din Ucraina, relateaza AFP. Omul de afaceri rus a declarat vineri ziarului…

- Josep Borrell a declarat intr-o conferinta de presa la Bruxelles, sustinuta dupa o reuniune a Consiliului pentru Afaceri Externe al UE, ca aceasta suma reprezinta aproximativ 45% din suma oferita Kievului de catre Statele Unite. Borrell a adaugat ca UE va ”continua sa izoleze Rusia la nivel international”…

- Romanii au mai mare incredere in SRI decat in UE si in Regele Charles mai mult decat in Zelenski si in Macron sau Biden. Sunt doar doua dintre rezulatele ultimului barometru al securitații, realizat de Academia Romana și LARICS, in parteneriat cu Ambasada SUA in Romania. Aceeasi cercetare mai releva…