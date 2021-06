Stiri pe aceeasi tema

- ​Pandemia a pus pe butuci întregi sectoare din economie, nu doar în România ci în întreaga lume. Unii au vazut însa oportunitați în tot dezastrul și nu doar multi-miliardarii planetei care fac mereu înconjorul presei internaționale.Citește mai…

- ​Un antreprenor român a lansat, anul trecut, în Germania, alaturi de doi asociați, un startup de servicii medicale asistate de tehnologie digitala, iar acum a obținut o finanțare de capital de risc de 28,5 milioane de euro din partea unor fonduri de investiții și investitori individuali,…

- ​Fenix.eco, un magazin online românesc de telefoane second hand, care fusese deschis în aprilie 2020, la începutul pandemiei COVID-19, este vândut acum unei firme franceze de același profil. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...

- Dristor Kebab este una dintre shaormeriile de renume din Romania, iar oricine ajunge in București a incercat macar odata acest preparat. Ce cifra de afaceri a realizat lanțul de șaormerii Dristor Kebab in ultimul an? Dristor Kebab a fost inființata in 1999, iar de la an la an, cifra de afaceri a crescut…

- Daniel Dines, CEO UiPath, companie evaluata la peste 35 miliarde dolari prin listarea la Bursa de la New York, este in discutie sa intre in afacerea One United Properties, conform unor surse de pe piata financiara citate de Ziarul Financiar, relateaza MEDIAFAX. In discutie este un pachet de…

- ​Șeful fondului de investiții Earlybird Digital East, care a avut de la început încredere în UiPath, a postat pe blogul sau o fotografie cu blocul din București în care își avea sediul actuala companie globala listata pe Bursa de la New York și a rememorat momentul în…

- ​Fondatorul UiPath, Daniel Dines, a afirmat, într-o declarație de presa transmisa StartupCafe.ro, ca este „incredibil de mândru” ca UiPath este „prima companie nascuta în România care se listeaza” la Bursa de la New York, el amintind ca în urma cu…

- ​Miliardarul român Daniel Dines mai deține 5% din compania pe care a fondat-o, UiPath, dar pastreaza în continuare controlul decizional din firma, conform prospectului de listare la bursa a decacornului româno-american global. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro...