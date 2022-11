Firma lui Marius Cosma, denunțatorul fostului director al CNAIR, a scapat de insolvența dupa ce creditorul a renunțat la judecata acțiunii. Tredeco Holding obținuse in urma cu șase ani contractul pentru deszapezirea autostrazilor din județul Arad, in valoare de peste 2 milioane de lei. Firma Tredeco Holding iși are sediul in orașul Ineu, din județul Arad, și a avut, anul trecut, o cifra de afaceri de peste 30 de milioane de lei, mai mult decat dublu fața de anul precedent. Profitul net a trecut cu puțin de 160.000 de lei, cu un numar de 105 angajați. In urma cu 6 ani, firma Tredeco Holding obținuse…