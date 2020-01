Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, apreciaza ca motivul real pentru care liberalii vor alegeri anticipate il reprezinta faptul ca acestia nu ar dori sa majoreze punctul de pensie si salariile din invatamant. "Daca ar fi doar jigniri..., dar sunt si umilinte si masuri nedrepte…

- Edilul Capitalei, Gabriela Firea, sustine ca de la Ministerul Finantelor nu s-au virat banii pentru salariile angajatilor Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) si ai institutiilor subordonate. "Nu s-a virat niciun leu (...), nu stim ce sanse sunt in continuare. Este o premiera absoluta. De…

- Gabriela Firea prezinta pe pagina sa de Facebook un filmuleț de promovare a Bucureștiului, despre care spune ca este un oraș viu și cald, care zambește. „Un oraș de care merita sa te indragostești”, spune primarul, potrivit Mediafax.„Bucureștiul este un oraș frumos, viu, surprinzator și cald,…

- Conducerea PSD a decis, luni, sa ii anuleze suspendarea lui Robert Negoita din partid, dupa ce, in vara, fusese sanctionat de fosta conducere in frunte cu Viorica Dancila, pentru atacuri repetate la adresa formatiunii."Am suspendat sau am anulat decizia de suspendare a dl Robert Negoita. Din acest moment…

- "25- din PIB-ul Romaniei este asigurat de bucuresteni. Se intoarce de la guvern, prin MF, doar 0,6-. Infim! Consideram ca 1,5- ar fi un procent mic dar ar mai acoperi, cat de cat, nevoia de investitii in modernizarea Capitalei. Pentru bucuresteni, OrbanaDragnea!", ascris, joi seara, pe Facebook, Gabriela…

- La inceputul acestui an, edilul general al Capitalei, Gabriela Firea, recunoaștea in scris, pentru PUTEREA, ca „este cea mai grava situație prin care CSM București trece in cei 12 ani de la inființare”....

- PRO TV a luat o decizie de ultima ora. Stația a incetat colaborarea cu creatoarea de moda Dana Budeanu, dupa ce a postat, pe Facebook, un mesaj scandalos, distribuit de primarul Capitalei, Gabriela Firea, care este jignitor la adresa fondatoarelor ”Daruiește Viața”. Motivul: trustul nu se asociaza cu…