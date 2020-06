Nu exista nicio motivație legala, logica și umana pentru care este menținut inchis Spitalul Colentina, spune primarul general Gabriela Firea. Spitalul Colentina are 860 de paturi și nu a avut, ca spital suport COVID, mai mult de 100 de pacienți in varf de pandemie. Primarul Gabriela Firea spune ca acești pacienți ar fi putut fi tratați in cele doua spitale de boli infecțioase și tropicale din Capitala. „Pentru toți apostolii apocalipsei, amintim faptul ca, pe cand ei susțineau ca vine o „gripa ușoara”, și ca nu e bine sa ne „isterizam”, unii din aceasta țara chiar ne pregateam temeinic pentru…