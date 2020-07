Firea își face campanie cu "recordul de gravide", după perioada de izolare Gabriela Firea pare sa foloseasca orice prilej pentru a-și face campanie electorala. În timp ce rețelele sociale abunda în mesaje de revolta și ironii legate de faptul ca foarte mulți bucureșteni nu au apa calda, primarul Capitalei a scris pe Facebook ca Bucureștiul a înregistrat un record de gravide, dupa perioada de izolare, laudându-se cu programul de susținere a viitoarelor mame.



&"Record de gravide în București, dupa perioada de izolare! În lunile iunie și iulie s-au depus 5.000 de solicitari pentru stimulente financiare, în valoare de 2 000… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

