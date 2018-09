Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, le-ar fi transmis ca nu o ajute in proiecte precum transferul Centurii Capitalei in administrarea primariei sau transferul Elcen la RADET. "Am fost blocata din prima zi cu marile proiecte. S-a spus: 'Sa faca Gabriela Firea proiecte mici, la nivel de primarie, cu bugetul Primariei, sa nu creasca prea mult in sondaje, sa nu aiba pretentia sa preia partidul, sa nu aiba pretentia sa candideze la…