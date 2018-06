Stiri pe aceeasi tema

- Lavinia Șandru s-a intors la prima ei dragoste, teatrul. O veți putea vedea pe scena din Piața Constituției, in cadrul unui eveniment organizat de Primaria Capitalei. Lavinia Șandru va juca rolul Doamnei Clara, mama vitrega a lui Vlaicu, in piesa ”Vlaicu-Voda”, de Alexandru Davila. Am gasit-o pe Lavinia…

- Suporterii UTA-ei au decis sa se stranga in aceasta seara, de la ora 19, in fața stadionului „Francisc Neuman”, in semn de protest fața de intarzierea lucrarilor la cea mai importanta arena sportiva din oraș. La modul ironic va avea loc si o festivitate de taiere a panglicii stadionului. In…

- Imagini uimitoare cu primarul Timișoarei, Nicolae Robu, care anunța ca el este șeful Poliției Locale și da ordine cand vrea, dupa ce a fost rugat de liderii USR Timiș, in centrul orașului, sa semneze pentru campania „Fara penali in funcții publice”. Cei din USR s-au intalnit cu Robu pe strada Alba Iulia,…

- In aceasta vara, Piața Constituției din București va fi „teleportata” și astfel, toți cei care o vor vizita se vor putea bucura de activitațile specifice unui sat medieval. „Vlaicu Voda” este proiectul pe care Primaria Capitalei prin Teatrul Excelsior il ofera bucureștenilor și nu numai, pentru a sarbatori…

- Bucharest RUNNING CLUB anunta ca peste 17.000 de participanti din peste 65 de tari vor lua startul la cea de-a 7-a editie a evenimentului, care are loc, sambata 12 mai, incepand de la ora 10.30 si duminica 13 mai, de la 08.15 in Piata Constitutiei.

- Azi, 23 aprilie incepe spalarea strazilor in municipiul Satu Mare. Acțiunea a fost anunțata inca de saptamana trecuta de catre conducerea Primariei. Activitatea se va desfasura pe timp de noapte, in intervalul orar 23.00-07.00. Politia Locala va anunta prin afisare pe parbrizul autoturismelor data eliberarii…

- Primaria Satu Mare anunța programul de spalare a strazilor si trotuarelor din municipiul Satu Mare. Acțiunea incepe in data de 23 aprilie. Pentru buna desfasurare a acestor activitati, Politia Locala va anunta prin afisare pe parbrizul autoturismelor data eliberarii zonei unde urmeaza a se interveni.…

- Viceprimarul Capitalei, Aurelian Badulescu, a declarat, miercuri , in cadrul unui Comandarment de curatenie la Primaria Capitalei, ca in prezent, zgomotul reprezinta o problema in Centrul Vechi din Bucuresti. „Primaria Municipiului Bucuresti, impreuna cu Politia Locala a Municipiului Bucuresti,…