Stiri pe aceeasi tema

- Bucureștenii care solicita participarea, in mod voluntar, la efectuarea testarii PCR, in vederea depistarii infectarii cu Covid-19, ar urma sa beneficieze de un sprijin financiar in valoare de 200 de lei. „Se aproba acordarea unui sprijin financiar, in valoare de 200 lei/beneficiar, cetatenilor din…

- Primarul General, Gabriela Firea, s-a aflat astazi la sediul Proedus - Centrul de Proiecte Educationale si Sportive Bucuresti, unde, incepand cu luna martie, a fost implementat un proiect inovativ destinat elevilor din Bucuresti. Primarul General, Gabriela Firea: "Primaria Capitalei, prin Proedus, a…

- Veniturile bugetului Municipiului Bucuresti urmeaza sa fie diminuate cu 244 de milioane de lei, iar sumele prevazute pentru diverse obiective de investitii vor fi reduse cu 436 milioane de lei, conform unui proiect de rectificare care figureaza pe ordinea de zi a sedintei de joi a Consiliului General.

- In Capitala, aceste lucrari vor fi proiectate pe fatada Palatului Parlamentului, vineri, la ora 22.00, si vor fi prezentate publicului, online, pe pagina de Facebook iMapp Bucharest (https://www.facebook.com/iMappBucharest ) - printr-un live streaming: Astfel, 46 de artisti internationali…

- "Practic, intr-un timp foarte scurt, in timp record, Primaria Capitalei, prin ASSMB, a organizat zone de triaj, unele chiar exterioare, la toate cele 19 spitale din administrarea Primariei Capitalei", a transmis Gabriela Firea.Directorul spitalului, Alexandru Stefanescu, a prezentat modul…

- La propunerea Primarului General, in ședința Consiliului General al Municipiului București a fost aprobat un proiect care privește chiriașii din imobilele Administrației Fondului Imobiliar (AFI).Astfel, pe perioada starii de urgența determinate de epidemia COVID-19, nu se vor calcula majorari pentru…

- Consiliul General al Municipiului Bucuresti a aprobat, la propunerea primarului General, Gabriela Firea, proiectul de hotarare privind abrogarea HCGMB nr. 539/2019 privind masuri concrete de imbunatatire a calitatii aerului in Municipiul Bucuresti, ce prevedea introducerea vinietei ecologice si restrictii…

- Sedinta de luni a Consiliului General al Municipiului Bucuresti va fi una clasica, consilierii urmand sa intre in sala cate 8, ca la nunta.„Am discutat si cu domnul secretar de stat Raed Arafat, iar modalitatea va fi urmatoarea: intr-o sala de 450 de persoane vor intra pe rand grupuri de cate…