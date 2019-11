Stiri pe aceeasi tema

- Subiectul taxarii proprietarilor care si-au instalat o centrala de apartament a fost readus marti in discutie de reprezentantii ELCEN, furnizorul de agent termic al Radet din Bucuresti, oficialii sustinand ca, in fiecare an, compania plateste pentru certificatele de CO2, in timp ce proprietarii centralelor…

- USR București o acuza pe Gabriela Firea ca iși face campanie pentru alegerile locale din bani publici, prin incheierea de acorduri cadru cu mai multe instituții, in valoare de daua milioane euro pentru campanii de promovare prin care sa ii convinga pe bucureșteni de realizarile din mandatul sau,…

- USR Bucuresti reproseaza primarului general, Gabriela Firea, faptul ca nu a gasit nicio solutie de reorganizare a RADET si nici nu a platit datoriile regiei, in contextul in care administratorul judiciar al companiei ELCEN, Sierra Quadrant, a dat in judecata Primaria Capitalei pentru plata unei creante…

- Situația singurului distribuitor de apa calda și caldura din București este in continuare incerta: RADET se afla in faliment suspendat, insa Primaria Capitalei da asigurari ca bucureștenii nu vor fi afectați și vor primi apa calda și caldura. Transferul activitaților RADET la noua companie a primariei,…

- Administratorul judiciar al ELCEN, Sierra Quadrant, anunța ca nu a fost luata inca o decizie in Comitetul Creditorilor privind sistarea furnizarii agentului termic in București, discuția in acest sens fiind amanata. Sierra Quadrant a anunțat inca de saptamana trecuta ca ELCEN ia in calcul oprirea apei…

- Sierra Quadrant, administratorul judiciar al ELCEN, sustine ca, din cauza refuzului Primariei Municipiului Bucuresti (PMB) de a plati subventia catre RADET, creantele curente neincasate de ELCEN au ajuns la 217,5 milioane lei. In aceste conditii, administratorul judiciar al ELCEN anunta ca va convoca…

- La mai mult de doua luni de la infiintarea companiei municipale Termoenergetica, Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) nu a efectuat niciun demers de substanta in ceea ce priveste preluarea activitatii RADET de catre noua companie, in ciuda apelurilor repetate pe care ELCEN le-a transmis autoritatilor,…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat impunerea unor viniete pentru locuitorii din alte județe. Masura are efect de bumerang, asta pentru ca primarul din Comarnic a anunțat ca va impune viniete pentru mașinile cu numar de București, asta pentru ca in fiecare weekend acestea polueaza Valea…