- Fintech-ul britanic Revolut depaseste pragul de un milion de utilizatori in Romania, dupa o crestere cu 400% in a doua jumatate a anului 2019, potrivit unui comunicat al companiei. Romania devine, astfel, a doua cea mai mare piata Revolut dupa Marea Britanie, ocupand a doua pozitie si…

- FinTech-ul britanic Monese va lansa dupa prima jumatate a lunii februarie conturile IBAN in lei, ca urmare a unui parteneriat cu o banca locala, optiune pe care CEO-ul companiei Norris Koppel a anuntat-o inca de la inceputul lunii octombrie a anului...

- Fintech-ul Revolut va lansa în Marea Britanie un nou serviciu, “Savings Vaults” - un cot de economii unde ofera si dobânda. Ce dobânda ofera acest nou seriviciu si cum functioneaza.Citeste continuarea pe StartupCafe.ro

- Municipiul Sibiu, singurul oras din Romania cu trei stele Michelin, cea mai buna cotatie posibila oferita de acest ghid, se va promova in 2020 la targurile de turism din cinci tari europene, in Austria, Spania, Germania, Marea Britanie si Olanda,...

- Cele mai multe achizitii ale romanilor pe Internet sunt din industria de fashion, urmata de beauty & sanatate si de electronice. Cei mai multi romani, peste 50%, au spus ca sunt dispusi sa mai cumpere aceste produse online si in viitor, rezulta dintr-un studiu european realizat de DPD si publicat…

- FinTech-ul britanic Revolut, cu peste 850.000 de utilizatori in Romania, face o analiza a ecosistemului romanesc de plati si fraude cu carduri, prezentand mai multe moduri prin care oamenii se pot proteja de frauda, precum si masurile care ar trebui...