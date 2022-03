In contextul sanctiunilor impuse Rusiei, operatorul VR a fost instiintat ca nu mai este oportun sa mai circule trenurile catre Sankt Petersburg cunoscute sub numele de Allegro, a declarat, vineri directorul traficului de pasageri, Topi Simola, intr-un comunicat. ”Asadar, suspendam traficul pentru moment”, a spus Simola. Trenurile din Rusia catre capitala Finlandei, Helsinki, au fost luate cu asalt de cetatenii rusi de cand a inceput invazia rusa in Ucraina, iar inchiderile reciproce ale spatiului aerian au intrerupt zborurile intre Rusia si Uniunea Europeana. Granita dintre Finlanda si Rusia…