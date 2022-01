Stiri pe aceeasi tema

- 1Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea proiect viitor. Politica Finlandei in domeniul securitatii ramane neschimbata'', a declarat Haavisto intr-o videoconferinta a ministrilor de externe din Uniunea Europeana.Secretarul de stat american Antony Blinken a dat de inteles,…

- Finlanda nu are in prezent nicio intentie de a adera la NATO, a sustinut vineri ministrul de externe finlandez Pekka Haavisto, in contextul sporirii tensiunilor intre Rusia si Ucraina, informeaza Reuters, potrivit Agerpres, ''Finlanda nu discuta despre aderarea la NATO si nici nu are un asemenea…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a convocat Consiliul NATO-Rusia pentru data de 12 ianuarie, a anuntat marti o oficialitate a Aliantei Nord-Atlantice, citata de Reuters. ''Orice dialog cu Rusia ar trebui sa se desfasoare pe baza de reciprocitate, sa abordeze ingrijorarile NATO legate…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Comisia Europeana a adoptat marti reguli care vor face ca certificatul UE COVID-19 sa fie valabil timp de noua luni dupa vaccinare cu schema completa. Dupa o doza booster, valabilitatea certificatului verde europen va fi prelungita. Anuntul vine in momentul in care mai multe state UE introduc cerinte…

- Rusia a concentrat peste 94.000 de soldați în apropierea granițelor Ucrainei și s-ar putea sa se pregateasca pentru o ofensiva militara pe scara larga la sfârșitul lunii ianuarie, a declarat vineri ministrul ucrainean al Apararii, Oleksii Reznikov, în fața parlamentului, citând…

- Rusia va solicita „garantii pe termen lung” ca NATO nu va continua a se extinde spre est si nu va instala sisteme de armament in apropierea frontierelor ruse, a declarat miercuri presedintele Vladimir Putin, conform agentiei Associated Press. „Vom cere garantii de securitate credibile si pe termen lung.…

- Miniștrii de externe ai NATO vor discuta marți posibilele intenții ale președintelui Vladimir Putin în privința trupelor rusești masate la granițele Ucrainei și despre raspunsul pe care ar trebui sa-l dea Alianța, în timp ce Belarus a anunțat exerciții militare comune cu Rusia, transmite…