Vama finlandeza a anuntat miercuri ca a confiscat, la frontiera cu Rusia, marfuri care pot consolida „capacitatile industriale si militare” ale Moscovei, dar si alte marfuri vizate de sanctiuni internaționale, potrivit AFP, citat de News. Aceste confiscari au loc in contextul in care Finlanda examineaza eventuale restrictionari ale vizelor eliberate rusilor, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia si sanctiunilor occidentale impuse din aceasta cauza. Peste 2.500 de controale au fost efectuate in perioada 22-27 iulie, iar aproape 100 de cazuri de acest fel au fost descoperite, a anuntat autoritatea…