Stiri pe aceeasi tema

Sindicatul Național Sport și Tineret organizeaza un miting de protest la sediul Ministerul Sportului din, in ziua de joi, 23 martie 2023, incepand cu ora: 12.00, protest impotriva inechitaților, a furturilor din bugetul Sportului și a politicilor anti-sport-național promovate de actualul ministru al…

Progresul tehnologic nu poate fi oprit, dar trebuie sa ne gandim și la protecția locurilor de munca și la pensionari, care fac parte din electoratul PSD și care vor o perioada de tranziție, spune președintele Consiliului Național al PSD, Vasile Dincu,despre casele self-pay din supermarketuri, scrie…

Sindicaliștii din poliție anunța proteste de amploare, din cauza ca, spun ei, politicienii din Romania ii iau in ras atunci cand cer salarii decente.

Ministrul Finantelor Publice, Adrian Caciu, a declarat miercuri, in ședința de Guvern, ca „dezideratul" privind inflatia cu o cifra va fi atins pana la sfarsitul anului, dar ca sunt necesare actiuni structurale, in contextul in care premierul Nicolae Ciuca precizase anterior ca exista primele semnale…

Evgheni Prigojin, seful grupului de mercenari Wagner din Rusia, a declarat duminica ca lupte aprige au loc in partile de nord ale orasului ucrainean Bahmut, und e atentia fortelor ruse s-a concentrat de mai multe saptamani, scrie The Guardian.

Federatia Sanitas a decis demararea actiunilor de protest si anunta, joi, ca, timp de trei zile, sindicalistii vor picheta sediul Guvernului. Revendicarile sinjdicalistilor tin de majorarea salariilor, asigurarea unei finantari corespunzatoare domeniului sanitar si demararea dialogului social pe…

Federatiile sindicale din Educatie picheteaza miercuri sediul Guvernului, la actiunea de protest fiind asteptati aproximativ 1.000 de membri de sindicat.

Cel putin patru persoane au fost ucise joi in regiunea Ucraineana Herson (sud), anunta presedintia ucraineana ne, relateaza CNN, potrivit News.ro.