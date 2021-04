Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (FNGCIMM) invita institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, precum si sucursalele acestora din strainatate, care desfasoara activitati de finantare a operatiunilor de factoring pe teritoriul Romaniei, sa se inscrie in Programul IMM Factor.



"Plafoanele de garantare aprobate de Guvernul Romaniei pentru anul 2021, in valoare de de 18 miliarde lei, sunt generoase si reprezinta plasa de siguranta de care au nevoie IMM-urile in aceasta perioada dificila. Este adevarat ca masurile se adreseaza…