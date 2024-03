Stiri pe aceeasi tema

- Regiunea Vest a reșuit sa atraga cu peste 40% mai mulți bani decat ii fusese alocat inițial prin Programul Operațional Regional 2014-2020. Potrivit bilanțului Regio-POR, prin programul gestionat de ADR Vest, in regiune au fost investiți peste 920 de milioane de euro, adica cu aproape 280 de milioane…

- Dragi maramureșeni, in aceasta primavara, in loc de un marțișor simbolic, va ofer unul concret: in martie, semnam contracte de finanțare de peste 300 de milioane de euro pentru cateva proiecte majore in dezvoltarea Maramureșului! Marțișorul este simbolul stravechi care ne aduce tuturor promisiunea renașterii…

- Marți, 6 februarie 2024 la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei , primarul orașului Dragomirești, Vasile Țiplea a semnat un contract de finanțare pentru asfaltarea a 8,6 km de strazi. Valoarea totala a investitiei este 10,7 milioane de lei, din care 1,53 milioane lei vor fi alocați…

- Elisabeta Lipa, președintele Agenției Naționale pentru Sport și Mihai Covaliu, președintele Comitetului Olimpic și Sportiv Roman au prezentat astazi bugetul sportului romanesc pentru 2024 # Lipa a anunțat ca Federațiile de canotaj, box și tenis de masa vor urma sa incaseze cei mai mulți bani, dar ca…

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala Vest, organism intermediar pentru programul „Sanatate”, a lansat trei oportunitați de finanțare, in valoare de peste 200 de milioane de euro. Programul Sanatate (PS) are o alocare totala de 5,88 miliarde de euro și este primul de acest fel aprobat de catre serviciile…

- Primaria municipiului Suceava va aloca prin bugetul pe acest an 3,5 milioane de lei pentru echipa de handbal CSU Suceava și 2,5 milioane de lei pentru echipa de fotbal FC Foresta. Anunțul a fost facut de primarul Ion Lungu care a subliniat ca in contractul cu Foresta va fi introdusa ca și obligativitate…

- 2023 a fost un an istoric pentru județul Maramureș in ceea ce privește absorbția de bani europeni: peste 300 de milioane de euro in cele peste 30 de contracte de finanțare care au fost semnate. ”Am incheiat anul 2023 cu cea mai mare absorbție de bani europeni pentru Maramureș, din istoria județului,…

