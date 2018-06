Financial Times: Occidentul minus unu: cum ajută Donald Trump…

Este greu de ales care dintre cele doua evenimente - un summit ratat "G-6 plus unul" din Canada sau unul reusit cu Coreea de Nord - este mai (in)credibil. Dar primul castiga. Unindu-i pe cei mai mari aliati ai Americii impotriva SUA, Trump a declansat ceva inimaginabil. Oile isi abandoneaza pastorul. Fara America, G-7 nu ar exista. Este structura cea mai apropiata de un comitet de indrumare de care dispune Occidentul. Acesta este motivul pentru care China, a doua economie a lumii, nu a fost niciodata invitata in club, potrivit Financial Times , citat de Rador.