Stiri pe aceeasi tema

- In ciuda anunțului cum ca Joe Biden a caștigat cursa pentru Casa Alba și va fi noul președinte al SUA, Donald Trump nu are de gand sa iși accepte prea curand infrangerea, spun aliații sai, potrivit Reuters. Ginerele lui Trump, Jared Kushner, scrie CNN, ar fi incercat sa il convinga sa ia in calcul retragerea,…

- Intr-un editorial laudativ la adresa lui Donald Trump, The New York Post il indeamna pe președintele in exercițiu sa renunțe la ideea ca „a fost furat la alegeri”, avertizand ca astfel va duce la pierderea moștenirii sale. Tabloidul deținut de Robert Murdoch a fost alaturi de republican in cea mai mare…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.Citește…

- Numerosi lideri internationali, ai Uniunii Europene si ai NATO au adresat sambata mesaje de felicitare presedintelui ales al SUA, Joe Biden, dupa victoria acestuia in fata presedintelui in exercitiu, republicanul Donald Trump, la alegerile din 3 noiembrie, transmit agentiile internationale de presa.…

- Relațiile dintre Rusia și Occident au atins un nou nivel de declin - ministrul rus de Externe a declarat ca daca Europa nu dorește un dialog normal, atunci putem opri comunicarea cu liderii sai, scrie editorialistul Piotr Akopov pe site-ul RIA Novosti. Literalmente, chiar așa a spus. "In ultimii…

- Pragul de alarma al Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (ECDC) este de 20 de cazuri la 100.000 de persoane, in șapte zile. Doar Germania (18,4 cazuri la 100.000), Finlanda (15,5), Cipru (14,6) și Norvegia (13,9) se afla sub acest prag, arata datele de luni ale ECDC. La celalalt…

- Ursula von der Leyen va vorbi despre activitatea Comisiei pentru a atenua criza economica si sanitara provocata de COVID-19 si va prezenta viziunea sa privind redresarea economica, lupta impotriva schimbarilor climatice si situatia din vecinatatea Europei. Liderii grupurilor politice vor evalua…

- Locul doi e detinut de actualul presedinte SUA, Donald Trump, care e urmarit de 85,7 milioane de internauti. De actualul lider de la Casa Alba stie toata lumea ca foloseste reteaua sociala pentru a-si trimite mesajele direct, in conditiile in care a spus in repetate randuri ca cea mai mare parte…