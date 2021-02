Financial Times: Cea mai bună speranță de unitate a Americii este China (editorial) ​Fara un inamic extern pe care sa-l deteste, națiunea se va razboi cu ea însași - scrie cotidianul The Financial Times într-un editorial semnat de Janan Ganesh, citeaza Rador.



Una dintre primele batalii ale razboiului civil american a avut loc lânga un orașel din Missouri pe care soarta s-a amuzat sa-l boteze Carthage [Cartagina]. Cu doua milenii înainte, romanii cucerisera originalul doar pentru a întoarce apoi armele unii împotriva celorlalți în pacea care a urmat. Metus hostilis - teama de inamic - menținuse republica unita, scria istoricul Sallustius,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

