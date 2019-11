Stiri pe aceeasi tema

- Avans al extremei drepte, recul al socialiștilor, prabușire a liberalilor: eșichierul politic este și mai haotic luni, dupa noile alegeri parlamentare, care complica extrem de mult formarea unui nou guvern, scrie AFP."Alegerile de ieri nu au rezolvat dificultațile pentru articularea unei…

- Alegerile legislative din Spania au menținut pe primul loc socialiștii premierului in exercițiu, Pedro Sanchez, dar acesta va avea o misiune foarte grea pentru a forma noul guvern, deși a caștigat cele mai multe locuri in Cortesul spaniol, in situația in care partidele de dreapta au avut o creștere…

- Partidul de extrema dreapta din Spania Vox si-a dublat numarul de parlamentari in urma alegerilor naționale anticipate de duminica, care arata un Parlament extrem de fragmentat, potrivit unui raport aproape final cu mai mult de 95% din voturi numarate, potrivit Reuters preluat de mediafax.Socialiștii…

- PSOE (Partidul Socialist Muncitoresc Spaniol) a castigat alegerile generale cu 28,09% din voturi si 120 de locuri, cu trei mai putine decat la scrutinul din 28 aprilie, iar Pedro Sanchez va avea acum un rol si mai dificil pentru a forma un Guvern stabil, informeaza televiziunea nationala spaniola.

- Astfel, Vox ar urma sa ocupe 44 dintre cele 350 de locuri in Congresul Deputatilor (camera inferioara a parlamentului spaniol), fata de cele 24 obtinute la alegerile din urma cu sase luni, plasandu-se pe pozitia a treia, dupa socialisti si populari. Sondajul crediteaza Partidul Socialist Muncitoresc…

- Socialistii ar pierde cinci mandate parlamentare si impreuna cu partidul Unidas Podemos (extrema stanga) ar urma sa detina 155 dintre cele 350 de locuri in Congresul Deputatilor (camera inferioara a parlamentului spaniol), avand nevoie de sprijinul separatistilor si al nationalistilor pentru a coagula…

- Liderul formatiunii de centru-dreapta spaniole Ciudadanos, Albert Rivera, a facut luni pe neasteptate propuneri pentru a scoate Spania din impasul politic si a evita alegerile anticipate, declarand ca i-ar putea facilita lui Pedro Sanchez investirea ca prim-ministru cu anumite conditii, noteaza Reuters,…

