- Dupa ce in preselecții a venit cu un roast savuros la adresa IT-iștilor, iar Bordea i-a spus atunci ca vrea sa il vada caștigator, Paul Szabo a revenit cu un numar despre tot ce il enerveaza! Cheloo s-a jucat cu nervii lui la jurizare!

- Dupa ce la preselecții „i-a luat la bani marunți” pe jurații iUmor, Ela Voineag a avut parte de reversul medaliei, fiind luata la roast de catre Catalin Bordea și Nelu Cortea! Hai sa vezi cine i-a luat apararea: „Daca ii dai , iți sparg piramida nazala!”

- Dupa ce in etapa audițiilor a venit cu un musical despre vecinii galagioși din bloc, in marea finala iUmor, Maria Grosu ne-a vorbit despre cat de obositor e sa fie faimoasa. Hai sa descoperi daca scena a fost pregatita pentru un asemenea moment: „Daca alege piesa potrivita are șanse sa caștige”.

- Avand onoarea de a fi cel mai „batran concurent”, dar și cel care are cea mai indelungata istorie in emisiune, Varza a revenit cu o noua poveste: „intotdeauna zic ca e ultima finala”. Hai sa descoperi daca are șanse sa caștige, dar și ce a zis despre Silviu Prigoana și Adriana Bahmuțeanu!

- „Ce draguți sunt impreuna!”. Paula Chirila și Angel Popescu au acceptat provocarea rubricii „Daca aș fi președinte” și i-au impersonat pe Nicolae și Elena Ceaușescu. Hai sa iți satisfaci curiozitatea și sa descoperi ce au pregatit cei doi pentru ediția din aceasta seara!

- In episodul 4, din data de 22 aprilie 2023 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Cristina Stroe și Damian Draghici s-au transformat in Rod Stewart și au interpretat piesa "Have you ever seen the rain".

- Dupa cateva insistențe din partea echipei de producție, cei doi concurenți au dat de ințeles ca nu vor intra impreuna pe scena iUmor, sezonul 14: „Nu pot sa fiu prieten cu el!”. Insa ceva s-a intamplat pana la final. Ramai sa vezi cum s-a derulat show-ul de zile mari!

- Concurentul a venit pe scena iUmor, sezonul 14, cu un numar de magie care i-a ținut cu sufletul la gura pe jurați: „Am emoții, ca s-a intamplat de multe ori sa nu le iasa magicienilor numarul asta de magie”. Afla care a fost intrebarea de baraj care a facut deliciul publicului.