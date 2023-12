Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara s-a impus din nou in fata conjudetenei ACS Banat Girls. La Tomnatic, pe arena „Petre Fenesi”, s-a inregistrat acelasi scor ca in turul elitei: 3-1 pentru elevele lui Mirel Albon. Ceata inca persista in minutul 12, cand sutul lui Scaramelo, singura cu portarul, a fost respins pana…

- Politehnica Timisoara a reusit o revenire de exceptie azi in elita feminina, la Ovidiu, pe un teren in fapt impracticabil din cauza numeroaselor balti. Gazdele de la Farul Constanta s-au adaptat mai bine la inceput la „conditiile” de joc si au punctat de doua ori pana la pauza. Elevele lui Mirel Albon…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au inregistrat succese pe terenuri straine in runda a 10-a a sezonului regular al SuperLigii Feminine. Timisorencele s-au impus, conform calculelor, cu un categoric 5-1 pe terenul celor de la CSM Alexandria, in timp ce timisencele care evolueaza acasa la Tomnatic…

- Politehnica Femina s-a impus intr-un duel al orgoliilor in fotbalul feminin din vestul tarii. Banat Girls, care din acest sezon isi disputa jocurile de acasa la Tomnatic, s-a prezentat ieri pe „Stiinta” si cu mai multe foste alb-violete. Gazdele au castigat cu 3-1 si isi pastreaza suprematia in regiune…

- Politehnica Timișoara a trecut cu 3-1 de Banat Girls in etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin, intr-o partida disputata sambata pe stadionul Știința. Prima parte a intalnirii a fost echilibrata, cu o posesie mai buna pentru Politehnica. O ocazie imensa a apartinut echipei oaspete si venit la jumatatea…

- Etapa a VI-a a Superligii de fotbal feminin aduce un derby-ul zonal important si in lupta pentru play-off: Politehnica Timișoara – Banat Girls. Banat Girls vine dupa o victorie in fața Gloriei Bistrița și este la 3 puncte in spatele formației alb-violete. Pentru duelul din aceasta runda Liviu Ivasuc…

- Politehnica Timisoara si-a continuat parcursul perfert in noua editie a elitei feminine cu o victorie la pas, scor 3-1, ieri, pe terenul celor de la ACS Tg. Mures, intr-o restanta din runda a doua. Ivanova a deschis scorul in minutul 5. Bianca Corsei a facut 2-0 in minutul 78. La sapte minute distanta…

- Politehnica Timisoara si Banat Girls au obtinut in acest weekend succese importante in Superliga feminina pe terenuri straine si dificile. Alb-violetele s-au impus astazi cu 3-1 pe terenul Gloriei Bistrita, in timp ce echipa care isi disputa acum jocurile de acasa la Tomnatic a castigat ieri cu 2-1…