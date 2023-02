Stiri pe aceeasi tema

- Arsenal a ajuns la un acord cu Chelsea pentru mijlocasul italian Jorginho, care va trece la "tunari" pentru 12 milioane de lire sterline, relateaza BBC, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Cristiano Ronaldo a fost titular si capitan la Al-Nassr, in timp ce Arsenal s-a impus in derby-ul nebun cu Manchester United. Rezultatele zilei, din meciurile tari din Europa, sunt pe AS.ro! Barcelona si Real Madrid s-au impus si ele in partidele de Spania, si mentin deschisa lupta la titlu in La Liga.…

- Au fost meciurile de neratat in campionatele de top ale Europei. Liderul din Franta, PSG, s-a incurcat in deplasarea cu Rennes si a fost invinsa, scor 0-1. In schimb, prima clasata din Premier League a obtinut o victorie uriasa. Arsenal a castigat derby-ul cu Arsenal, scor 0-2. Update: AS Roma – Fiorentina…

- Sahtior Donetk a anuntat sambata ca este "foarte aproape' de un acord cu Chelsea pentru transferul tanarului atacant ucrainean Mihailo Mudrik, in varsta de 22 de ani, care parea sa fie la un moment dat pe punctul de a semna cu Arsenal, scrie AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi…

- Liverpool l-a luat pe Cody Gakpo pentru o suma care ar putea atinge 57 de milioane de euro, dar „tunarii” au oferit de la inceput 62 de milioane pentru ucraineanul Mykhailo Mudryk. Șahtior Donețk cere minimum 70 de milioane. Potrivit The Times, Arsenal a facut o prima oferta de 50 de milioane de euro…

- Cristiano Ronaldo este așteptat sa semneze cu noua echipa pana la finalul anului. Jurnaliștii spanioli anunța ca lusitanul nu va mai juca in Europa din 2023, destinația cea mai probabila fiind Arabia Saudita. Dupa un inceput de sezon foarte complicat la Manchester United, Cristiano Ronaldo este hotarat…

- A fost „ploaie” de goluri in Europa! Juventus – Lazio 3-0, in meciul zilei din Serie A! PSG a rapus Auxerre cu 5-0, in Ligue 1. In Premier League, Manchester United a obținut o victorie in minutul 90+3. Toate rezultatele zilei, din campionatele puternice ale Europei, au fost LIVE TEXT pe AS.ro. Tot…

- A fost zi plina de derby-uri in Europa! Ziua a inceput cu confruntarea Chelsea – Arsenal 0-1. Spectacolul din Premier League a continuat cu Tottenham – Liverpool 1-2. In Italia, etapa a fost de-a dreptul nebuna: Roma – Lazio și Juventus – Inter s-au jucat in aceeasi zi. Toate rezultatele le gasiti in…