- Alteța Sa Prințul Dimitrie Sturdza, care deține o reședința in Bradetelu, sat apartinator al comunei muresene Ibanesti, a reacționat la acuzele aduse Prințului Emanuel de Liechtenstein referitoare la impușcarea ursului pe nume Arthur venite din partea ONG-ului Agent Green, informeaza in exclusivitate…

- Comisia Europeana urmarește cu mare atenție ancheta ce se deruleaza in Romania dupa uciderea ursului Arthur, cu atat mai mult, cu cat anul trecut Romania a primit oficial un avertisment de a-și pune la punct planurile de conservare privind ariile protejate. „Am incredere ca autoritațile romane investigheaza…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anunțat, vineri, ca a modificat ordinul privitor la derogarile de vanatoare, astfel ca turiștii straini nu vor mai putea veni sa vaneze urși in Romania. ”Am modificat ordinele de derogare, astfel incat totul sa fie mult mai clar. Intervenția sa se desfașoare in maxim…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc anunța oficial deschiderea unui dosar penal in cazul uciderii ursului Arthur. In acest caz se fac cercetari pentru infracțiunile de braconaj și uz de arma. Prințul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare de la Ministerul…

- Un dosar penal a fost deschis dupa uciderea ursului Arthur. Procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc fac cercetari pentru braconaj și uz nelegal de arma. Deocamdata, a inceput urmarirea penala in rem, fara ca vreo persoana sa fie pusa sub acuzare. Miercuri, organizatiile Agent…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a omului de afaceri Dorin Cocoș, pentru infracțiunea de spalarea banilor. Potrivit DNA, in perioada 2009-2011, inculpatul…

- Unul dintre cei mai mari urși din Carpați a fost vanat luna trecuta in padurile din Covasna de un prinț din Liechtenstein. Ecologiștii susțin ca este vorba despre braconaj și ca animalul impușcat era cel mai mare din Romania și probabil cel mai mare din UE. Reprezentanții Agent Green susțin ca ursul…

- Peste 500.000 de doze de vaccin Pfizer BioNTech ajung, luni, in Romania, anunța Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19. Potrivit CNCAV, 511.290 de doze vor fi livrate pe cale aeriana si vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara.…