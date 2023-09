Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca Gabriela Firea este suspendata de la șefia organizației PSD București „pana se lamuresc lucrurile”. Liderul PSD a evitat sa spuna daca mai susține candidatura acesteia la Primaria Capitalei, precizand ca „in acest moment nu avem alegeri”. Marcel…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, luni, ca s-a decis suspendarea, pe o perioada limitata, a Gabrielei Firea din functiile de presedinte al PSD Bucuresti si din cea de prim-vicepresedinte al partidului, iar Paul Stanescu va prelua conducerea interimara a organizatiei din Capitala."Nu exista…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, le-a propus pentru Ministerul Muncii pe Simona Bucura Oprescu, iar pentru Ministerul Familiei pe Natalia Intotero. Acestea au fost votate in interiorul PSD, iar acum urmeaza ca Marcel Ciolacu sa trimita propunerile catre Palatul Cotroceni.De asemenea, s-a…

- Simona Bucura Oprescu a fost votata luni, 17 iulie, in Consiliul Politic National al PSD, pentru a prelua Ministerul Muncii in locul lui Marius Budai, iar Natalia Intotero a fost votata pentru Ministerul Familiei, in locul Gabrielei Firea, au declarat surse din partidul condus de Marcel Ciolacu pentru…

- Purtatorul de cuvant al PSD , Lucian Romașcanu , a afirmat intr-o intervenție telefonica la Digi24 ca ministrul Familiei, Gabriela Firea , va trebui sa explice apropierea de Ștefan Godei, inculpat in dosarul „azilelor groazei” și „sa decida in consecința”. „Firea va trebui sa explice aceasta apropiere,…

- Vicepreședintele PSD Sector 4, Cosmin Barbalau, liderul consilierilor locali PSD din acest sector, deține un camin de batrani in București și lucreaza la Ministerul Familiei, condus de Gabriela Firea, scrie aktual24.ro. Dupa izbucnirea scandalului cu caminele de batrani, Barbalau a blocat accesul la…

- Comunitatea Declic si Coruptia Ucide organizeaza joi, 13 iulie, un protest in Piata Victoriei, de la ora 19:00, in care solicita demiterea Gabrielei Firea si a lui Marius Budai, dupa scandalul privind azilele groazei."Demisia ministrului Muncii, Marius Budai, nu este suficienta. Gabriela Firea trebuie…

- In urma demisiei ministrului Muncii, Marius Budai, membrii social-democrați sunt in așteptarea retragerii Gabrielei Firea. Liderii PSD se vor aduna intr-o ședința a Consiliului Național Politic la inceputul saptamanii viitoare, unde vor aborda și situația Gabrielei Firea. „Prin demisia lui Budai se…