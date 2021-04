Stiri pe aceeasi tema

- Operatorul Depozitului Ecologic Zonal Brașov, FIN-ECO S.A., anunța autorizarea celei de-a patra Celule pentru deșeuri nepericuloase. Aceasta se intinde pe o suprafața de 2,4 hectare și se estimeaza ca va avea o capacitate de preluare a deșeurilor pentru urmatorii 6 ani. Investiția aferenta construirii…

- Comunicat. Centrul Cultural Județean Arad, prin Consiliul Județean, iși propune demararea unui proiect privind reabilitarea și modernizarea cladirii principale de cazare din Tabara pentru copii...

- In cadrul unei conferințe de presa, conducerea Agenției pentru Protecția Mediului (APM) a ținut sa faca cateva precizari legate de funcționarea Centrului de Management Integrat al Deșeurilor (CMID) Stauceni.

- O premiera pentru Romania este și aprobarea in doar trei luni a proiectului, prin care va fi implementata o tehnologie de ultima ora, ce va permite transformarea gunoiului in ingrasamant pentru agricultura si in energie electrica. Județul Galati va beneficia in viitorul apropiat de un sistem de gestionare…

- Comisia Europeana a aprobat joi o investitie de peste 77 milioane de euro din Fondul de coeziune pentru imbunatatirea sistemului de colectare, tratare si reciclare a deseurilor din judetul Galati, in sud-estul Romaniei, informeaza un comunicat al Executivului comunitar. Investitia va oferi un serviciu…

- , a declarat: „Aceasta investitie in cadrul politicii de coeziune va contribui la imbunatatirea sanatatii si a calitatii vietii persoanelor care locuiesc in judetul Galati. Va imbunatati si mediul prin reciclarea materialelor altfel irosite si va stimula dezvoltarea biodiversitatii locale si a activitatilor…

- 5 total views Un comunicat remis de conducerea Primariei Municipiului Ramnicu Valcea, și publicat pe pagina oficiala a instituției – http://www.primariavl.ro/actualitate/item/8208-anunt-privind-gestionarea-deseurilor-nepericuloase-compostabile – denumit „anunț privind gestionarea deșeurilor nepericuloase…

- Sefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis ca asteapta ca AstraZeneca sa respecte acordul si sa livreze cele 400 de milioane de doze de vaccin, dupa ce vaccinul a fost aprobat in Uniunea Europeana , informeaza Agerpres. „Astept sa fie livrate cele 400 de milioane de doze conform acordului”,…