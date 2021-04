Stiri pe aceeasi tema

- Filologul si eseistul Adrian Papahagi incearca sa oranduiasca urarile de Paști in matca limbii romane, oferind cateva indreptari pentru a evita ceea ce el numește ”neopaganismul kitsch: copilasi, iepurasi, ousoare rosioare, mielusei, apusuri spectaculoase”. 28 Apr 2021 | scris de Monica Pavelescu Filologul…

- La Vama Nadlac se sta cate 3 ore la intrarea in țara, zilele acestea, cand mii de romani se intorc in țara, pentru sarbatorile de Florii și de Paște. Poliția de Frontiera a mai deschis cinci artere, dar tot nu face fața traficului. Mii de romani stau la cozi interminabile, zilele acestea, in Vama Nadlac…

- Etapa a treia de vaccinare impotriva COVID-19 incepe luni, 15 martie 2021. Orice cetatean roman se va putea programa in platforma, inclusiv persoanele din grupa de varsta 16-18 ani, insa numai in anumite centre. Peste 1,5 milioane de beneficiari s-au inscris pana acum pe platforma electronica, dintre…

- Un muncitor in varsta de 34 de ani a fost ucis, vineri dimineața, in timp ce se afla la locul de munca, in abatorul Tonnies din Rheda-Widenbruck din Germnaia. Barbatul a fost injunghiat de un alt roman, iar motivul ar fi fost gelozia. Jurnalistii de la Deutsche Welle scriu ca barbatul a fost atacat…

- “Dumnezeul milei, al indurarilor si al iubirii de oameni” se gaseste fata in fata cu “Dreptul si nemitarnicul Judecator”. “Și precum este randuit oamenilor o data sa moara, iar dupa aceea sa fie judecata..” (Evrei 9, 27) “Dreptatea este si ea doar una din razele iubirii Sale” De aceea si psalmistul…

- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat ca, pana la acest moment, circa 3.500 – 3.600 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus dupa ce au primit prima doza de ser, relateaza Agerpres. “Sunt circa 3.500…

- Poliția din Austria a gasit 96 de straini in stațiunea montana St Anton am Arlberg, incalcand regulile anti-pandemie, potrivit agenției Reuters. Primarul din St Anton, una dintre stațiunile de top ale Austriei, a afirmat ca zeci de tineri turiști au venit recent in localitate și au incalcat regulile.…