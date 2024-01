Stiri pe aceeasi tema

- Intrucat in spatiul public sunt vehiculate informatii conform carora pompierii ar fi ajuns la locul interventiei dupa 40 de minute de la efectuarea apelului la 112, pentru corecta informare a opiniei publice, Compartimentul Informare si Relatii Publice din cadrul ISU Prahova face mai multe precizari.…

- Secretarul de stat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, a declarat, vineri, intr-o conferința de presa, ca pensiunea Ferma Dacilor putea fi inchisa in urma controlului din anul 2019, „avand baza legala pentru inchidere”. Fostul prim-adjunct al ISU Prahova a avut, insa, un comportament…

- Premierul, despre tragedia de la Ferma Dacilor: „Ce nu pot sa inteleg, sa nu ai nici detector de fum in pensiune?” In urma suspiciunilor legate de lipsa de vigilența a ISU Prahova fața de neregulile de la pensiunea care a ars, doi șefi ai Inspectoratului au fost inlocuiți din funcții. Arafat:…

- „In continuarea masurilor dispuse in contextul tragicului eveniment produs in data de 26 decembrie 2023, in localitatea Tohani, județul Prahova, va comunicam urmatoarele informații de interes public: 1. In urma cu puțin timp, la solicitarea șefului DSU, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Situații…

- Apar primele masuri dupa tragedia de la Ferma Dacilor, incendiul in urma caruia șapte oameni au murit și o alta persoana este in continuare cautata. Un șef din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova a fost demis. E vorba despre șeful Inspecției de Prevenire din cadrul ISU Prahova,…

- Șeful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost schimbat din functie dupa incendiul care a mistuit pensiunea Ferma Dacilor din satul prahovean Tohani, a anuntat, miercuri, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU).”

- Seful Inspectiei de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Prahova a fost demis in urma incendiului devastator care a afectat pensiunea Ferma Dacilor din localitatea Tohani din Prahova, conform declaratiilor facute miercuri de catre Departamentul pentru Situatii de Urgenta…

- Pensiunea de la Tohani, care a fost distrusa in incendiul devastator din dimineața de 26 decembrie 2023, funcționa, se pare, fara sa aiba autorizație de securitate la incendiu. Aceasta autorizație ar fi trebuit emisa de Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Prahova. Cladirea principala a pensiunii…