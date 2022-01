Filmul „Don’t Look Up”, record de vizionare pe Netflix Filmul „Don’t Look Up”, regizat de Adam McKay, cu Leonardo DiCaprio si Jennifer Lawrence ca personaje principale, a stabilit un record de vizionare pe Netflix cu peste 150 de milioane de ore. Chiar din a doua saptamana de la lansarea pe platforma de straming, filmul a inregistrat 152,29 de milioane de ore de vizionare, intre 27 decembrie si 2 ianuarie. Astfel,a ajuns cel mai urmarit film in limba engleza pe Netflix la nivel global, scrie Variety. Filmul in care joaca si Meryl Streep, Cate Blanchett, Jonah Hill si Timothee Chalamet, a fost lansat in unele cinematografe pe 10 decembrie si a avut… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

