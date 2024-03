Stiri pe aceeasi tema

- Un avion Wizz Air a aterizat de urgența marți noapte pe aeroportul din Cluj dupa ce trei pasageri beți s-au luat la bataie in timpul unei curse din Germania spre Georgia. Un avion Wizz Air care efectua o cursa Memmingen (Germania)-Kutaisi (Georgia) a aterizat de urgența marți noapte pe aeroportul din…

- In imaginile postate de Silvestru Sosoaca se vede o incaierare care se deruleaza pe un camp agricol, in care protagonistii sunt sotul italian al proaspetei presedinte SOS Calarasi si un minor, se pare fiul Amaliei Bellatoni, care lovesc cu picioarele un barbat varstnic cazut la pamant, scrie puterea.ro…

- Noaptea trecuta, pe cursa Wizz Air Memmingen (Germania) – Kutaisi (Georgia) a avut loc un adevarat scandal, rezultat cu aterizarea de urgența a avionului pe Aeroportul Internațional Cluj, dupa ce trei pasageri s-au luat la bataie. Potrivit surselor, doi pasageri georgieni și unul din Belarus s-ar fi…

- Doua bande rivale s-au batut in plina strada, la Botoșani. A fost nevoie de intervenția mascaților pentru a aplana conflictul. Atenție, urmeaza imagini și detalii cu un puternic impact emoțional!

- Contabila șefa a Centrului de Transfuzie Sanguina Cluj, Nicoleta Dumitru, a fost lovita și aruncata printr-o ușa de sticla de catre Mircea Pop, economist in cadrul aceleiași instituții.Incidentul a avut loc in 23 februarie 2021, iar acum magistrații de la Curtea de Apel Cluj l-au condamnat pe Mircea…

- 10 barbați din Șcheia au ajuns in arest dupa o bataie cu pari din lemn și furci in curtea unei case din comuna. La inceputul acestui an, pe 2 ianuarie, Secția de Poliție Rurala 9 Șcheia a fost sesizata prin „112” de catre o femeie cu privire la faptul ca mai multe persoane avand asupra […] The post…

- 34 de ani de la Revoluția din 1989 care a marcat ieșirea din regimul comunism și pasul catre democrația de astazi. Momentul istoric este marcat an de an și la Botoșani, cu manifestari care se diferențiaza mai degraba prin numele oficialitaților și detalii organizatorice.

- Aleksa Boskovic, preparatorul fizic agreat și adus de Zeljko Kopic la Dinamo, a fost implicat intr-un scandal de proporții pe durata aventurii avute in Bulgaria, la Botev Plovdiv. De altfel, finalul de mandat cu turbulențe al lui Kopic a fost cauzat și de altercația violenta in care au fost implicați…