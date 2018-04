Steven Spielberg a devenit primul regizor ale carui filme au depasit pragul de incasari de 10 miliarde de dolari la nivel global. In top, Spielberg este urmat de realizatorii Michael Bay si Peter Jackson, ale caror filme au generat cate 6,5 miliarde de dolari. Daca s-ar adauga lungmetrajele produse de Steven Spielberg, suma ar fi de […] Filmele lui Spielberg au produs10 miliarde dolari is a post from: Ziarul National