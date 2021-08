Filme de animație pentru publicul de toate vârstele și experiențe cinematografice intense, la prima ediție Animest Timișoara In primul weekend de toamna, Festivalul Internațional de Film de Animație Animest, cel mai amplu eveniment din Romania dedicat exclusiv cinematografiei animate, ajunge in premiera la Timișoara. Vineri și sambata, pe 3 și 4 septembrie, filmele din cele mai populare secțiuni ale festivalului vor rula pe marele ecran, indoor și in aer liber, la FABER, centrul cultural independent dedicat comunitații creative. Programul Animest Timișoara va face deliciul spectatorilor de toate varstele, invitați sa descopere o selecție electrizanta de scurtmetraje și videoclipuri muzicale, un lungmetraj prezentat… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

