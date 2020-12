Stiri pe aceeasi tema

- Imagini spectaculoase vin din Rusia, mai precis de pe lacul Baikal, care ingheața complet iarna. Cel mai adanc lac cu apa dulce din lume este atat de curat, incat fundul apei se vede perfect prin gheata cristalina.

- Peste 300.000 de oameni au murit din cauza COVID-19 in Europa, iar autoritațile se tem ca decesele și infecțiile vor continua sa creasca pe masura ce regiunea va intra in iarna, in ciuda speranțelor unui nou vaccin, noteaza Reuters.Avand doar 10% din populația lumii, Europa reprezinta aproape un sfert…

- Dupa ce, în urma cu câteva zile, la stațiunea din Cluj cadea prima ninsoare din sezon, astazi putem spune ca iarna și-a intrat în drepturi la Baișoara. Peisajele pitorești, dominate de albul zapezii ce formeaza un strat destul de genros duce cu…

- Filmarea a fost postata pe 9 octombrie pe pagina de Facebook Stop Bully Romania. Inregistrarea a fost realizata la Școala Gimnaziala din Bivolarie, sat din comuna Vicovu de Sus, județul Suceava.Cel care filmeaza striga ”da-i, da-i”, in timp ce trei elevi se reped asupra altuia cu o ploaie de lovituri.…

- E toamna in calendar, dar la munte a venit iarna. A nins in munții Bucegi, pe Varfu Omu, unde temperaturile au coborat sub zero grade Celsius. Stratul de zapada masoara deja cativa centimetri.

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața in localitatea Lețcani din județul Iași! Imagini cu puternic impact emoțional de la fața locului. Cine sunt victimele transportate in stare grava la spital!