- Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID19 (CNCAV) extinde modalitatea de inscriere la vaccinare, astfel ca cei care doresc sa primeasca serul o pot face fara o programare in prealabil. Incepand de sambata, 8 mai, vaccinarea fara programare va fi deschisa in…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Poeme, ode, poezii, haiku, epigrame, nuvele, romane, povestiri, proza scurta, piese de teatru și critica au ajuns sa se ”bata” pentru a ajunge in topul celor mai citite lucrari in 2020, dar editate in 2019. Studiu a fost realizat de catre Biblioteca Naționala a Republicii…

- In aceasta dimineața, polițiștii de investigare a criminalitații economice efectueaza 51 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea unor grupari infracționale specializate in producția și comercializarea ilegala de tutun de fumat, prin intermediul serviciilor poștale și de curierat. Sunt vizate…

- Producția insumata de energie fotovoltaica va fi de peste 18.000 MWh anual;Emisiile de CO2 vor fi reduse cu peste 5.600 tone pe an;Compania ofera soluții și pentru clienții casnici care doresc sa devina prosumatori; E.ON Energie Romania a incheiat in ultimele luni 145 de parteneriate cu companii și…

- INTELIGENT CONVERGENT SOLUTIONS (ICOS) SRL, cu sediul in sectorul 1, Bucuresti, strada Washington, nr. 39, parter, ap. 1, telefon 0744.557.461, e-mail: [email protected], [email protected], a derulat, incepand cu data de 29.05.2018, proiectul Achizitie utilaje pentru productia…

- Andra Miron Diaconescu, fosta jurnalista Realitatea TV, a fost numita redactor-sef al postului de stiri pe care Euronews il va lansa in Romania, informeaza Paginademedia . Andra Miron Diaconescu a fost angajata de Euronews dupa un proces de selecție foarte competitiv. Acum este angajata a Euronews și…

- Solistul Rainbow, una dintre cele mai populare și respectabile formații rock din Marea Britanie, Ronnie a cunoscut-o cu viitoarea sa soție, Corina Minda in Italia. Frumoasa, de profesie doctor stomatolog, l-a convins sa vina la București. Rockerul este nascut in Chile și stabilit de ani buni in Spania.…

- 70 de mineri refuza sa iasa din subteran in Valea Jiului Foto: Arhiva/ radioresita.ro Protestul de la Mina Lupeni din Valea Jiului continua. Sunt aproximativ 70 de mineri care refuza sa iasa din subteran, iar în jur de 200 de ortaci îsi cer drepturile în fata sediului Complexului…