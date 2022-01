Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PNL Alexandru Muraru spune ca "declaratia de astazi a partidului extremist AUR demonstreaza fara echivoc ca aceasta formatiune a depasit demult cadrul legal in care functioneaza".Declaratie de presa in urma comunicatului de presa al partidului extremist AUR privind introducerea disciplinei…

- Un exemplu este producatorul de galuste coreene mandu CJ Cheiljedang Corp., ale carui vanzari au crescut cu 19% in Asia si Europa in trimestrul al treilea dupa ce doi membri ai grupului de K-pop BTS au avut o disputa publica cu privire la acest produs popular in Coreea de Sud. De asemenea, actiunile…

- Joi seara, la Manufactura amatorii de rock au avut parte de o sarbatoare mai altfel: la fața locului membrii trupei aradene Dare’on Streets au colorat atmosfera cu doua reprize muzicale din repertoriul celebrei formații britanice Dire Straits. Formația este alcatuita din Dorin Sandici (keyborads/voce),…

- Formatia din „Stefan cel Mare“ e cu un picior in groapa! Si, la cum arata situatia echipei in acest moment, doar o eventuala intrerupere a campionatului din cauza Omicron ar salva echipa de la retrogradare.

- Prima bancnota pe care este prezenta o personalitate feminina, Ecaterina Teodoroiu, va fi prezentata vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta de catre guvernatorul BNR Mugur Isarescu. Bancnota are o valoare de 20 de lei si urmeaza sa fie pusa in circulatie de la 1 decembrie. Tot la 1 decembrie,…

- Formația pregatita de Erik Lincar s-a impus in capitala, scor 1-0, și a mai facut un pas important catre asigurarea unui loc de play-off. Unicul gol a fost marcat de tanara vedeta a clubului, Albert Hofman.

- Au aparut hainele și gențile UGG! Cum arata piesele imblanite! UGG este, fara doar și poate, unul dintre cele mai recunoscute modele de ghete și cizme din lume. Inspirate de incalțarile fermierilor din Australia, au devenit un trend puternic in urma cu aproape 15 ani. De atunci, sunt purtate de femei…

- Cu cateva saptamani inainte de lansarea sezonului 2, programata pentru 22 decembrie, Netflix a anunțat deschiderea unui magazin online de unde fanii serialului pot cumpara piesele iconice purtate de actori. Cu doar un an in urma, Netflix lansa serialul Emily in Paris, o comedie romantica, care a prezentat…