- Formația Phaser va susține un concert deosebit care va marca o premiera in istoria trupei: vor fi acompaniați pe scena de un cvartet de coarde format din Petran Andrea, Stupar Teodora, Ciunta Ciprian și Stancu Marius. In plus, show-ul se va desfașura intr-un format inedit: artiștii vor fi așezați in…

- Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a relatat cum a aparut ideea purtarii la meciuri a banderolei cu emblema clubului. Totul a pornit de la o discuție pe care a avut-o in vestiar cu Sabin Ghița, team-managerul echipei, restul a devenit istorie. Zeljko Kopic (46 de ani), antrenorul lui Dinamo, a intrat…

- Teatrul „Alexandru Davila”, instituție de cultura finanțata de Consiliul Județean Argeș, aprezentat publicului premiera spectacolului Salonul de urațire, un performance teatral-muzicalce poarta semnatura regizorului Traian Savinescu. Noul proiect artistic are o structura diferita de tiparele unui spectacol…

- Odata cu ieșirea grecului Stefanos Tsitsipas din TOP 10 ATP, are loc o premiera atipica in Era Open. Niciun jucator cu rever cu o singura mana nu se va mai afla in Top 10 ATP, premiera dupa 1973, cand a fost inființata Era Open. ...

- Noile cercetari sugereaza ca o „revoluție” brusca in istoria umanitații care a permis speciei noastre sa prospere și sa se raspandeasca a fost un proces mai lung și mai complex. Undeva intre acum 50-40.000 de ani, oamenii moderni din punct de vedere anatomic i-au depașit pe Neanderthalieni și alte…

- Consilierii locali din Sandulești au dezbatut și aprobat astazi cel mai mare buget din istoria comunei. Ședința „de buget” a avut loc in prezența primarului Calin Fargaciu și ca o premiera a participat și deputatul PNL- Cristina Burciu in calitate de invitat. Spunem ca o premiera pentru ca pana acum,…

- Una dintre cele mai frumoase locații de pe Valea Prahovei vine cu o oferta fara precedent in istoria turismului romanesc. ”Vila De Argint” anunța ca toți oaspeții care ii vor trece pragul vor primi decontarea transportului, indiferent ca vor face deplasarea cu automobilul sau cu trenul. In plus,…

- Primele episoade ale celui de-al doilea sezon Lasa-ma, imi place! Camera 609, difuzate aseara, de la 20.30, la Antena 1, i-au captivat pe telespectatori, proiectul ce poarta semnatura Ruxandra Ion si Dream Film Production fiind prima optiune de vizionare la nivelul publicului comercial feminin.