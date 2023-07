Stiri pe aceeasi tema

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis marți, 25 iulie, Cod galben de canicula. Avertizarea este valabila pentru ziua de miercuri, 26 iulie, fiind vizat centrul și sudul R. Moldova. „Temperatura maxima a aerului, in jumatatea de sud, va atinge valori termice de +36..+39°C”, se precizeaza in…

- Zilele trecute, dupa doi ani de guvernare, Partidul Acțiune și Solidaritate a prezentat, in cadrul unei conferințe de presa, un raport de activitate. Autoritațile și-au apreciat inalt activitatea, menționind ca, in pofida tuturor crizelor, au fost inițiate schimbari și ca Moldova se afla pe un nou drum.…

- Deputații Fracțiunii parlamentare „Partidul Acțiune și Solidaritate” (PAS), Alex Trubca și Marina Morozova, au inregistrat un proiect de lege care vina sa aduca mai multa regula și transparența in activitatea transportului rutier in regim de taxi. Potrivit deputaților, operatorii platformelor sint companii…

- „88 000 oameni, care vor sa munceasca acasa, au plecat, in timpul acestor doi ani de guvernare PAS. Despre asta, dar și celelalte urmeaza sa vorbim”. Reacția ii aparține, fostului premier al Republicii Moldova, Vlad Filat, dupa raportul prezentat de Partidul Acțiune și Solidaritate.

- Partidul Acțiune și Solidaritate iese la raport. Luni va fi organizat un briefing de presa la care vor fi prezentate acțiunile guvernarii din ultimii doi ani, transmite IPN. Potrivit formațiunii, la eveniment va participa președintele Parlamentului, Igor Grosu, premierului Dorin Recean și fracțiunea…

- Partidul Acțiune și Solidaritate s-a intrunit in cadrul Consiliului Național Politic și a adoptat o declarație prin care se angajeaza sa duca Moldova in Uniunea Europeana. La intrunire au participat președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean, chiar daca aceștia nu sint membri de partid, noteaza…

- Partidul Acțiune și Solidaritate s-a intrunit astazi, 10 iunie, in cadrul Consiliului Național Politic, la care a adoptat o declarație prin care „se angajeaza sa munceasca, in continuare, pentru a duce Moldova in Uniunea Europeana”. Anunțul a fost facut de reprezentanții PAS pe rețele. Din imaginile…

- The Grayzone a obținut inregistrari video ale unor personalitați bine conectate din cadrul comunitații politice și de afaceri din Moldova care marturisesc in mod deschis despre gradul de corupție din cadrul guvernului și economiei țarii, descriind in același timp scheme de imbogațire a investitorilor…